Нижний Новгород, , 12:00 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 29 января исследования на наличие коронавируса провели в отношении 2 142 979 человек. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

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В среднем за неделю охват тестированием составил 235,2 теста на 100 тыс. населения.

За минувшие сутки обследованы на коронавирус 7995 нижегородцев. Накануне было проведено 9232 исследований на SARS-CoV-2.

На неделе с 11 по 18 января в среднем проводилось около 10−11 тыс. исследований в сутки. По сравнению с объёмом тестирования в ноябре, когда ежедневно проводилось до 18 тыс. исследований, охват тестированием значительно снизился.

Отметим, по данным Росстата на 1 января 2020 года, население Нижегородской области составляет около 3,202 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки 17 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 15 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе. Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 2094 человек.

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