Париж, , 12:09 — REGNUM Во Франции суд не может выселить женщину с ребёнком из квартиры, в которую та незаконно проникла почти два года назад, так как её защищает французское законодательство. Об этом 27 января сообщает Le Parisien.

В начале 2019 года женщина с ребенком взломала дверь в студию в 9 округе Парижа, принадлежащую парижанке Эмманюэль Ише, и незаконно поселилась там. Вследствие этого Ише, которая ранее сдавала эту студию, терпит убытки и не может платить за жилье, в котором проживает сама.

Уточняется, что захват студии произошёл через некоторое время после того, как предыдущие квартиросъёмщики съехали из неё. По словам Ише, она не сразу узнала о случившемся и таким образом потеряла драгоценные 48 часов, в течение которых в соответствии с французскими законами можно требовать немедленного выселения.

Тем не менее пострадавшая попыталась найти общий язык со сквоттером и решила помочь ей найти жильё, которое бы подошло той по средствам, но захватчица не была в этом заинтересована.

Ишэ подала на сквоттера в суд. Данное разбирательство обошлось ей в 10 тысяч евро и в ноябре 2019 года она выиграла дело — суд постановил выселить захватившую студию женщину с ребенком и приговорил ту к возмещению убытков.

Но решение суда не вступило в силу, так как префект отказался выполнять его на основании того, что эта женщина с ребенком защищена законом DALO, который не позволяет выселять человека до тех пор, пока он не найдет другое место обитания.

«Это ужасно страшно, что преступник, как она, защищена властями, а жертва, как я, — нет», — говорит Эмманюэль Ишэ.

Во Франции проблема незаконного занимания квартир существует довольно давно, существуют даже группировки, помогающие незаконно занимать пустующее, по их мнению, жильё. В свою очередь закон DALO защищает в основном именно непрошеных гостей.