Казань, , 12:01 — REGNUM В Татарии, по информации на 29 января, носителями коронавируса числятся 15 875 человек, за сутки заболевание выявили у 85 жителей. Минувшим днем заразились 83 человека. Всего выздоровел 12 331 пациент, за сутки — 97. С начала наблюдения зарегистрировано 276 летальных исходов от последствий инфицирования SARS-CoV-2, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Накануне жертвами коварной болезни стали шесть человек. Аналогичная неутешительная статистика наблюдается второй день. В стационары из числа новых заболевших госпитализировали 32 пациента, 53 — лечатся на дому. Наибольшее число инфицированных в возрасте от 30 до 50 лет — 22 человека, от 60 до 70 лет — 20, трое — несовершеннолетние. Среди жителей Казани — 55 носителей вируса, 13 — проживают в Набережных Челнах, остальные — в районах республики.

ИА REGNUM напоминает, за последние сутки в России скончались от коронавирусной инфекции 534 человека, это на 41 летальный исход меньше, чем сутками ранее, когда от коронавирусной инфекции умерли 575 пациентов. За всё время COVID-19 стал причиной смерти 72 185 человек.

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