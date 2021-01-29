Пермь, , 11:59 — REGNUM В Пермском крае за сутки, 28 января, выявлено 289 случаев заражения коронавирусом. Суточный темп прироста составил 0,7%, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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В больницах на лечении находятся 55 человек, дома под меднаблюдением — 234 человека. Среди выявленных за последние сутки носителей коронавируса 18 детей.

С конца марта 2020 года в регионе зафиксировано 39 228 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 32 517 человек, в том числе 309 — за минувшие сутки. От COVID-19 скончались 1424 человека.

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