Стокгольм, , 12:01 — REGNUM В настоящее время поставки ковид-вакцины в Швецию не выполняются в необходимом объеме. В свою очередь государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл был вынужден предупредить, что вакцинация лиц старше 60 лет может быть отложена до апреля текущего года. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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»Ситуация постепенно усложняется, поскольку доз вакцины, по всей видимости, поступает меньше, чем было обговорено ранее, поэтому, вероятно, существует риск того, что вакцинироваться до наступления апреля будет невозможно», — заявил Тегнелл в эфире телеканала.

Несмотря на задержки в поставках препарата, государственный эпидемиолог выразил уверенность, что вакцина от COVID-19 будет предложена всем гражданам Швеции до середины лета 2021 года.

Как подчеркивают журналисты, на темпы иммунизации населения Швеции также повлияет решение властей Евросоюза об использовании ковид-вакцины AstraZeneca и возможности ее применения на лицах старше 65 лет.

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