Нижний Новгород, , 11:58 — REGNUM За минувшие сутки 17 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне сообщалось о 15 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 2094 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства в течение последних как минимум пяти месяцев не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 января в области выявили 471 новый случай заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 469 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 83 500 случаев.

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