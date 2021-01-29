Нижний Новгород, , 11:55 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 29 января выявили 471 новый случай заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 469 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 83 500 случаев, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Пандемия постепенно отступает» – все новости»

За минувшие сутки выписаны 494 человека, всего выздоровели с начала пандемии 75 626 нижегородцев.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 17 жителей региона, общее число жертв COVID-19 достигло 2094 человек. Накануне сообщалось о 15 летальных случаях.

Напомним, согласно обновленным данным, в области развернуто 6214 коек инфекционного профиля для лечения пациентов, включая граждан с подтвержденным заражением коронавирусом. С начала недели число инфекционных коек в регионе снизилось почти на 1,5 тыс. единиц. Кислородом обеспечены 3,7 тыс. коек, 859 койко-мест оборудованы аппаратами ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции снизился и составляет 0,96. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда не изменился, на 29 января остаются свободными 24% коек.