Павловск, Санкт-Петербург, , 12:03 — REGNUM Футбольный стадион и другие спортивные площадки на территории Государственного музея-заповедника «Павловск» будут сохранены и доступны жителям, несмотря на то, что в прошлом году музей-заповедник перешел из городского в федеральное подчинение. Об этом 29 января сообщила пресс-служба администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга, в состав которого входит город Павловск.

Спортивные объекты на территории Павловского парка очень востребованы местными жителями, любителями здорового образа жизни. Инструкторы ЦФКСЗ «Царское Село», в пользовании которого находится спортивный комплекс, ведут бесплатные занятия по различным спортивным дисциплинам как на открытом воздухе, так и в оборудованных спортивных залах. Кроме того, там профессионально занимаются 520 спортсменов разного возраста.

С 1 января 2020 ГМЗ «Павловск» получил федеральный статус, после чего уведомил администрацию Пушкинского района о прекращении договора о безвозмездном пользовании спортивными объектами с 1 января 2021 года. Руководство ГМЗ планировало снести стадион и другие сооружения и возвести на их месте реставрационные мастерские.

Это вызвало массовые протесты местных жителей, которые коллективно и индивидуально жаловались и в Смольный, и в СМИ.

«Совместными усилиями удалось найти компромиссный вариант, согласно которому, ЦФКСЗ «Царское Село» продолжит использование сооружений на территории ГМЗ до строительства новых спортивных объектов в Павловске», — сообщили в администрации.

Глава администрации Пушкинского района Владимир Омельницкий отметил, что с позицией района о необходимости сохранения спортивной инфраструктуры согласились представители федерального Министерства культуры, администрации Санкт-Петербурга и ГМЗ «Павловск».