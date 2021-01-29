Москва, , 11:55 — REGNUM Советская и российская актриса Светлана Немоляева, народная артистка РСФСР, прокомментировала известие о смерти народного артиста СССР Василия Ланового.

«Вася был очень близким человеком, и хотя мы с ним не пересекались ни в театре, ни в кино, но очень много ездили по стране… И он был изумительный человек, он был настоящий, подлинный патриот. Он очень любил свою страну», — заявила она в беседе с RT.

Также Немоляева отметила, что помимо огромного таланта, каковым обладал Лановой, он был «безумно красивым» человеком и великолепно умел читать стихи.

«Красивый, благородный, в самом высоком понятии этого слова», — подчеркнула она.

Кроме того, Немоляева указала, что ранее скончавшийся Лановой был фигурой, «которая с нами везде, в любом уголке страны».

«Сейчас какие-то очень страшные времена, потому что уходит поколение, столько ушло людей за это непродолжительное время, один за другим, и это страшно печально», — заключила народная артистка РСФСР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что прощание с актером театра и кино, народным артистом СССР Василием Лановым пройдет в театре им. Вахтангова.