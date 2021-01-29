Москва, , 11:51 — REGNUM Почти половина (45%) экспертов Всемирной туристской организации (UNWTO) прогнозируют улучшение ситуации в туристическом секторе в 2021 году по сравнению с 2020 годом, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Ожидают аналогичных показателей 25%. Прогнозируют ухудшение результатов турсектора в 2021 году 30% экспертов. Половина экспертов (50%) ожидают, что восстановление туристического сектора произойдет только в 2022 году.

Большинство экспертов UNWTO не ожидают возврата мирового туризма к допандемийному уровню до 2023 года, 41% — до 2024 года. По их мнению, на полное восстановление туризма понадобится 2,5−4 года.

Как сообщало ИА REGNUM, мировой туризм в 2020 году из-за пандемии коронавируса пережил худший год за всю историю наблюдений.

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