Красноярск, , 11:48 — REGNUM Режим «чёрного неба» вновь объявляют в Красноярске.

Как сообщили ИА REGNUM в краевом управлении Роспотребнадзора, ссылаясь на данные Среднесибирского УГМС, в Красноярске с 19 часов (местное время) 30 января до 19 часов 1 февраля ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе.

Мониторинг уровня загрязнения воздуха на территории жилой застройки Красноярска будет усилен.

Напомним, красноярцы называют режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) режимом «чёрного неба».

С начала 2021 года в Красноярске режим НМУ действовал с 8 по 9 января, с 21 по 22 января и с 26 по 27 января.

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