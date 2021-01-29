Санкт-Петербург, , 11:52 — REGNUM В Ленинградской области за минувшие сутки выписали по выздоровлению от коронавирусной инфекции 259 человек, это на 23 человека больше, чем днем ранее.

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При этом за сутки выявили 223 новых носителей коронавируса, что на одного человека меньше, чем сутками ранее. Об этом 29 января сообщили в федеральном оперативном штабе.

Таким образом в регионе с начала пандемии зарегистрировано 30 265 инфицированных, из них 27 342 выздоровели. Умерли 407 человек.

В настоящий момент в больницах региона развернуто 3157 коек для пациентов с COVID-19, свободно коек 1276 (40,19%), в том числе 248 реанимационных коек.

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