Москва, , 11:56 — REGNUM К концу 2021 года в Москве на территории спортивного кластера «Воробьёвы горы» откроют три горнолыжных склона и трамплин. Об этом 29 января журналистам сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Предполагается, что комплекс будет оборудован трамплинами как для прыжков на лыжах, так и для сноуборда Big-Air. Помимо этого, на территории Воробьевых гор будет создана бугельная канатная дорога, длиной порядка 130 метров и пропускной способностью около 900 человек в час.

«В ближайшее время начнутся работы на территории спортивного кластера «Воробьёвы горы». К началу горнолыжного сезона в конце года он примет любителей всех популярных зимних видов спорта», — заявил Загрутдинов.

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