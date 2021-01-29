Калуга, , 12:04 — REGNUM Прокурор Калужской области поручил организовать проверку по сообщениям в средствах массовой информации о вспышке ротавирусной инфекции в детском саду, сообщили 29 января корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве,

По информации местных СМИ, у 16 воспитанников детского сада «Карусель», расположенном на Правобережье Калуги, была выявлена ротовирусная инфекция — «кишечная палочка». Это инфекционное заболевание, вызванное ротавирусами, по мнению медиков, имеет симптомы схожие с отравлением. У заболевших детей появляются рвота, диарея, повышается температура. Также не исключены насморк, вялость и отсутствие аппетита.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в пищеблоке столовой одной из школ Обнинска в ходе исследовании смывов с инвентаря было выявлено наличие бактерий группы кишечной палочки.

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