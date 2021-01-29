Посёлок городского типа Домбай, Карачаево-Черкесия, , 11:43 — REGNUM В Карачаево-Черкесии могут закрыть несколько гостиниц в поселке Домбай, которые попадают в зону возможного схода лавин. Решение о закрытии будет принято по итогам проверки в ближайшее время. Об этом было сказано 28 января в ходе внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Карачаевского городского округа (ГОЧС).

Руководство Карачаевского городского округа и сотрудники ГОЧС намерены проинспектировать курорт Домбай для рассмотрения необходимости временного закрытия 10−15 гостиниц из-за угрозы схода лавин, пишет РИА «Карачаево-Черкесия».

Для того чтобы предотвратить сход лавин на жилые строения, необходимо устранить угрозу лавинной опасности на территории посёлка Домбай, построив защитные сооружения для удержания снега, считают в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января произошёл сход лавины на горнолыжном курорте Домбай в Карачаево-Черкесии. Под снегом оказались несколько строений, в том числе пункты проката инвентаря и гостиница, а также несколько человек. Одного из них не удалось спасти.

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