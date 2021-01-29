Москва, , 11:42 — REGNUM В районе Текстильщики на юго-востоке Москвы возведут дом по программе реновации на 140 квартир. Об этом 29 января сообщил глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

По его словам, которые приводит портал Стройкомплекса Москвы, здание построят на улице Грайвороново. В доме будет 60 однокомнатных квартир, а также по 40 «двушек» и «трёшек».

Четыре квартиры приспособят для проживания маломобильных граждан. В них расширят дверные проёмы и коридоры, а также установят специальную сантехнику.

По словам главы департамента, планируется сдача в эксплуатацию в 2022 году.