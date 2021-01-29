Саратов, , 11:56 — REGNUM На жилищном учете в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства области состоит 6 722 человека из числа детей-сирот, у 5 025 молодых людей по достижении 18 лет возникло право на получение квартир. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Ежегодно на жилищный учет в министерство встают около 400 человек. В 2020 году на обеспечение жильем детей-сирот было выделено 746,4 млн рублей, из которых федеральные средства — 166,6 млн рублей. По итогам прошедшего года средства освоили на 97,5%. Для 804 детей-сирот в 2020 году заключили контракты — 755 жилых помещений выделяется минстроем области, 49 квартир в новых домах предоставит комитет по реализации инвестпроектов в строительстве.

В 20-ти районах области в прошедшем году детям-сиротам предоставили 484 квартиры. Более 300 жилых помещений распределят в текущем году. В 2021 году предусмотрены средства в размере 774,6 млн рублей, за счет которых планируют обеспечить жильем 769 детей-сирот.

Ранее ИА REGNUM сообщало, следственные органы Саратовской области на должностных лиц КПСО «Госжилстрой» (преобразовано в ООО «Госжилстрой») и министерства строительства и ЖКХ, возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Их действия существенно нарушили права и интересы детей-сирот и сделали невозможным исполнение госпрограммы Саратовской области.

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