Санкт-Петербург, , 11:47 — REGNUM В Петербурге суточный показатель смертности от COVID-19 снизился примерно на 26%. Об этом в пятницу, 29 января, сообщает федеральный оперативный штаб. Так, за последние сутки в городе подтвердили 51 летальный исход, в то время как днем ранее их было 69.

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В этот раз Петербург уступил по суточной смертности Москве, где зафиксировали 63 летальных исхода.

Отметим, такие флуктуации в течение недели с ростом и падением на 10−20% стали типичны для петербургской статистики. Всего в Северной столице за время пандемии официально установили 9622 смерти от болезни, вызываемой коронавирусом.

При этом в городе нарастает суточное число выявленных зараженных коронавирусом. Всего в Петербурге за время пандемии вирус подхватили 329 444 жителя. В России их общее число достигло 3 813 048.

Погибли в стране за сутки 534 больных COVID-19, всего число летальных случаев достигло 72 185.

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