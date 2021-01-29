Пермь, , 11:37 — REGNUM В Пермском крае по итогам 2020 года в работе микрофинансовых и микрокредитных организаций выявлено 129 нарушений, что более чем в полтора раза превышает показатель 2019 года, сообщает пресс-служба УФССП по региону.

По данным ведомства, за год на коллекторов поступило 388 жалоб, из которых 101 признана обоснованной. Наиболее частыми нарушениями названы ненадлежащее уведомление о привлечении иного лица к взысканию просроченной задолженности; превышение количества телефонных звонков, текстовых и голосовых сообщений; несоответствие содержания обращений требованиям законодательства; некорректное общение; оказание психологического давления; взаимодействие с третьими лицами без получения на то согласия.

На сегодняшний день 106 административных дел, возбужденных по фактам противоправных действий микрофинансовых и микрокредитных организаций, рассмотрено в судах. Общий объем штрафов составил почти 4,3 млн рублей. Стоит отметить, что в 2019 году с коллекторов за нарушения взыскано в общей сложности 870 тыс. рублей.

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