Екатеринбург, , 12:13 — REGNUM В 2022 году в Екатеринбурге реконструируют парки в микрорайонах Солнечный и Академический. Об этом заявила на брифинге глава комитета мэрии по благоустройству Тамара Благодаткова.

В рейтинговом голосовании победили две зелёные зоны — парк «Солнечные аллеи» и Преображенский парк. Они набрали наибольшее количество голосов горожан (68 926 и 68 753 соответственно). Среди «проигравших» площадок — парк имени Энгельса, Опалихинский сквер и летний парк «Уралмаш».

«Солнечным аллеям» организуют площадь с фонтаном, детскими площадками и зонами отдыха. А в Преображенском парке появится ярмарочная зона, пляжный комплекс с бассейнами, скалодром и другие тематические территории.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Екатеринбурге реконструировали парк «Зелёная роща». Позже было принято решение закрывать парк по ночам, чтобы защитить его территорию от вандалов.

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