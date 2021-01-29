Чита, , 11:35 — REGNUM Учреждения высшего образования в Забайкалье готовятся перейти на очное обучение с 8 февраля. И это несмотря на то, что в регионе ежедневно продолжают выявлять более 200 новых носителей коронавируса. Как пояснила сегодня, 29 января, министр образования и науки Забайкальского края Наталья Бянкина, в учреждениях высшего образования подписаны приказы об организации учебного процесса в весеннем семестре.

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"С учетом федеральных рекомендаций студенты находятся на каникулах до 7 февраля, с 8 февраля будет организована смешанная форма обучения. Практические и лабораторные занятия будут реализованы в традиционном очном формате обучения, лекционные занятия будут проходить в дистанционном режиме.

Составлены гибкие графики в вузах с целью разведения потоков. Тот же режим работы установлен и в средних профессиональных учреждениях образования. Эпидемиологическая ситуация будет постоянно под контролем»,— отметила чиновница.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой: на 29 января 2021 года общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 34 015 человек, причём 215 из них обнаружили за последние сутки.

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