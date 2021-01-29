Брянск, , 11:55 — REGNUM Ещё 180 носителей коронавируса выявлены в Брянской области 29 января, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на пять человек меньше, чем за предыдущие сутки. Лаборатории проверили 2162 теста.

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Всего в Брянской области подтверждено 28 тыс. 723 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 27 тыс. 589 человек, в том числе 190 пациентов выписаны за сутки.

С начала пандемии в лабораториях региона проведено 413 тыс. 880 исследований на коронавирус.