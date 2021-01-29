Москва, , 11:39 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) объявил об индексации социальных выплат с 1 февраля. Сообщение об этом опубликовано 29 января на сайте ПФР.

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) увеличится на 4,9%, размер индексации определен с учётом уровня инфляции за 2020 год. Выплату получают 14,7 млн российских граждан, у которых есть право на федеральные льготы.

«Это инвалиды, ветераны боевых действий, люди, которые подверглись радиации, Герои Советского Союза и России, Герои Социалистического Труда и некоторые другие граждане», — уточнили в ПФР.

Также на 4,9% проиндексируют входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. По закону он положен всем, кто получает ЕДВ, и предоставляется услугами или деньгами. Такой набор с февраля увеличится до 1211,66 рублей в месяц.

Кроме того, с 1 февраля пособие на погребение для родственников умершего неработавшего пенсионера составит 6 424,98 рубля.

«Всего на предоставление перечисленных социальных выплат в этом году планируется направить 435 млрд рублей», — добавили в ПФР.

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