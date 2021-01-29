Псков, , 11:33 — REGNUM В Псковской области открылось детское инфекционное отделение областной инфекционной больницы — новый стационар, который был построен в короткие сроки силами Министерства обороны РФ по поручению президента России Владимира Путина.

Торжественное мероприятие провел 29 января в Пскове губернатор региона Михаил Ведерников. По его словам, новый современный корпус больницы рассчитан на 60 коек. Медучреждение не только оснащено самой современной медицинской техникой, но и имеет большие палаты, чтобы с госпитализированным ребенком мог находиться один из родителей.

«Минобороны построило по всей стране 30 корпусов, и три из них в Псковской области. Более 800 млн рублей на это потрачено, надеюсь, что все эти средства оправданы. Мы с вами получали не просто медицинские современные учреждения, а самую современную инфекционную службу, которая сейчас существует», — пояснил Ведерников.

Напомним, в 2020 году, после того как в области были возведены два новых инфекционных отделения взрослой больницы на 300 мест (в Пскове и Великих Луках), руководство Псковской области обратилось к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь возвести и детское отделение. Получив распоряжение президента, уже в начале октября к строительству приступили военные строители Министерства обороны.

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