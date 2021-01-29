Алжир, , 11:34 — REGNUM Апелляционный суд Алжира оставил в силе приговор двум бывшим премьер-министрам страны по делам о коррупции, передает ВВС Africa.

Ахмед Уяхия и Адбельмалек Селлал будут отбывать 15 и 12 лет тюремного заключения соответственно, после того как они были осуждены за скандал с автосборочной компанией и за незаконное финансирование избирательной кампании свергнутого президента Абдельазиза Бутефлики в его борьбе за пятый срок.

Бывшие министры кабинета Юсеф Юсфи и Махджуб Бедда также были приговорены к трем и двум годам тюремного заключения соответственно по тому же делу.

Уяхия занимал пост премьер-министра четыре срока с 1995 по 2019 год, а Селлал занимал этот пост с 2012 по 2017 год и руководил избирательной кампанией президента Бутефлики.