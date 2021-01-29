Москва, , 11:28 — REGNUM Эксперты согласовали проект строительства дорог в районе Метрогородок на востоке Москвы. Об этом 29 января сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

«Проект согласован экспертами», — цитирует слова Леонова сайт Стройкомплекса Москвы.

По его руководителя экспертной организации, предусмотрено два этапа строительства. На первом будет сформирована сеть улиц и дорог районного значения в границах от улицы Тагильская, владение 4, далее в красных линиях проектируемого проезда 1288 завершится разворотным кольцом. Также будет обустроена сеть местного значения между примыканием к проектируемому проезду 1288 и новой жилой застройке, которая должна появиться в этой местности.

На втором этапе будут построены улицы возле места строительства нового административно-жилого комплекса, расположенного на границе первого этапа. Далее дорожная сеть будет проложена в западном и южном направлениях.

Работы предполагают обустройство водоотведения, установку освещения, создание парковочных мест. Кроме того, запланировано озеленение территории.