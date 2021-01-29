Степанакерт, , 11:29 — REGNUM На сегодняшний день специалистами МЧС РФ в ходе работ по разминированию в Нагорном Карабахе обследовано свыше 123 га территории. Об этом 29 января сообщает пресс-служба российского МЧС.

Отмечается, что специалисты МЧС России продолжают вести работы по разминированию в регионе.

«Ими обследована территория площадью более 123 га и обнаружено около 15,5 тысяч взрывоопасных предметов», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в числе обнаруженных боеприпасов насчитывается свыше 6,8 тысяч артиллерийских снарядов и 3,4 тысяч патронов различного калибра, а также более 730 минометных мин и свыше 1100 гранат».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января участники митинга в центре Еревана обвинили премьер-министра Армении Никола Пашиняна в сдаче Нагорного Карабаха.