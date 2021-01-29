Южно-Сахалинск, , 11:27 — REGNUM На Сахалине за последние сутки привились от коронавируса ещё 1043 человека. Всего в островном регионе прививку отечественным препаратом «Спутник V» сделали уже 12 800 жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Пандемия постепенно отступает» — все новости»

Читайте также: На Сахалине увеличилось число жертв COVID-19

Оба компонента вакцины получили уже 1360 человек.

В медучреждениях области отмечается снижение потока пациентов с коронавирусной инфекцией. В связи с этим система здравоохранения готовится к возобновлению плановой работы.

«Заболевания сердца, онкология, диабет и другие серьёзные состояния не должны уходить на второй план», — подчеркнул министр здравоохранения Сахалина Владимир Кузнецов.

Оперативный штаб региона принял решение закрыть кабинет ОРВИ в противотуберкулёзном центре. Далее планируется сокращение коек в ковидных стационарах.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине за последние сутки от COVID-19 скончался ещё один человек. Общее число зарегистрированных летальных исходов пациентов с коронавирусом в островном регионе достигло 27.