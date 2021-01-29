Москва, , 11:23 — REGNUM За последние сутки в России скончались от коронавирусной инфекции 534 человека, сообщил 29 января корреспонденту ИА REGNUM источник в сфере здравоохранения.

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Это на 41 летальный исход меньше, чем сутками ранее, когда от коронавирусной инфекции умерли 575 пациентов.

За всё время COVID-19 стал причиной смерти 72 185 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в России наименьший суточный прирост по выявленным случаям заражения коронавирусом показала Тува.