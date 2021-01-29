Ванкувер, Канада, , 11:21 — REGNUM Игра Ultimate Battle Epic Simulator стала временно бесплатной в сервисе Steam. Об этом 29 января сообщает издание PCGamer.

Акция действует до 1 февраля 2021 года. Сообщается, что игру сделали временно бесплатной из-за того, что разработчики планируют в ближайшее время сделать важный анонс по развитию проекта.

Напомним, Ultimate Battle Epic Simulator — это симулятор создания масштабных сражений между различными армиями. В Steam у игры преимущественно положительные отзывы от геймеров.

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