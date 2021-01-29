Москва, , 11:18 — REGNUM В России наименьший суточный прирост по выявленным случаям заражения коронавирусом показала Тува, сообщил 29 января корреспонденту ИА REGNUM источник в сфере здравоохранения.

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У Тувы показатель составил 0,08%. Второе место поделили Ямало-Ненецкий АО и Костромская область — 0,2%. Далее следует группа регионов с приростом 0,3% — Хакасия, Еврейская автономная область, Чукотка, Чечня, Ингушетия, Магаданская и Кемеровская области, а также Москва.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в РФ выявили 19 238 носителей коронавируса.