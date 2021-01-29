Волгоград, , 11:47 — REGNUM Виновным в хищении денежных средств предприятия в особо крупном размере признан бывший заместитель генерального директора АО «ФНЦП «Титан-Баррикады» в Волгограде. Топ-менеджер с поставщиком металлопроката из Челябинска похитили более 100 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 29 января в объединённой пресс-службе судов региона.

Волгоградский завод и челябинское предприятие ООО ТД «Уральский металл» заключили в 2014 году два договора: на поставку металлопроката на общую сумму 117 857 622 рублей и его последующую перекатку на сумму 78 689 424 руб. Ответственные за исполнение договоров решили распорядиться деньгами по-своему — подделать документы на поставку продукции, потратить часть средств на приобретение торговым домом прокатного оборудования для монтажа на ином предприятии, а оставшееся разделить и распорядиться по собственному усмотрению.

Сообщники расторгли договор на поставку металлопроката, заключили новый, где фигурировали уже не заготовки, а прокатанные изделия, повторно включив в контракт стоимость сырья. Таким образом, стоимость договора увеличилась до 163 844 567 рублей, топ-менеджер «Титан-Баррикад» пообещал пролоббировать на своём предприятии увеличение стоимости перекатки.

Завод оплатил свыше 117 млн рублей по контракту, деньги поступили на счёт челябинского предприятия, а затем были обналичены через фирмы-однодневки. Заместитель генерального директора «Титан-Баррикад» получил четыре миллиона рублей, технический директор челябинского предприятия — 91 млн рублей, часть из которых он оставил на расчётном счёте торгового дома для сокрытия преступной схемы и демонстрации своему руководству прибыли.

Суд приговорил топ-менеджера волгоградского завода к пяти годам шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей. За гражданским истцом признано право на возмещение материального ущерба в размере 117 857 622 рубля 08 копеек в порядке отдельного судопроизводства.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Технический директор ООО ТД «Уральский металл» осуждён Краснооктябрьским районным судом Волгограда в марте 2020 года.