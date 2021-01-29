Москва, , 11:15 — REGNUM Тверской районный суд Москвы арестовал объект недвижимости совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова в Лондоне, сообщает 29 января РБК со ссылкой на источник.

Речь идёт о недвижимости, расположенной на углу 17 Belgrave Square и 17 Belgrave Mews West в Лондоне.

Отмечается, что суд запретил Беджамову распоряжаться недвижимостью, продавать, дарить или сдавать в аренду объекты, стоимость которой оценивается в 35 млн фунтов.

По данным издания, Внешпромбанк намерен обратиться в Высокий суд Лондона с просьбой признать решение российского суда, что позволит исключить возможность продажи объекта.

Как сообщало ИА REGNUM, в России Внешпромбанк был признан банкротом в марте 2016 года. По версии следствия, Беджамов, являясь совладельцем кредитного учреждения, занимался мошенничеством в особо крупном размере. Ему предъявлено обвинение в выводе активов из Внешпромбанка на более чем 113 млрд руб. Экс-владелец банка уехал из России еще в 2015 году.

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