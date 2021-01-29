Элиста, , 11:14 — REGNUM В Республике Калмыкия развёрнуто 13 пунктов вакцинации от COVID-19, однако число прививочных кабинетов может быть увеличено. Об этом в прямом эфире 29 января сообщил министр здравоохранения РК Юрий Кикенов.

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«На сегодняшний день у нас создано 13 прививочных пунктов, которые занимаются прививками населения стационарно. И количество этих пунктов будем увеличивать по мере наращивания материально-технической базы, либо поступления вакцины, которую производит предприятие «Вектор» Роспотребнадзора, так как эта вакцина не так требовательная к условиям хранения, как «Спутник V», который хранится при температуре — 18 градусов. «ЭпиВакКороне» требуется +2…+8 градусов, то есть её можно хранить в обычном холодильнике», — пояснил глава ведомства.

После решения технических вопросов прививку от COVID-19 можно будет получить в крупных врачебных амбулаториях и офисах врачей общей практики. По словам Кикенова, в густонаселённых территориях закупаются морозильные камеры.

«В больших населённых пунктах мы также создадим прививочные кабинеты, потому что прекрасно понимаем, что победить вирус и изжить его с планеты уже невозможно, и прививка от COVID-19 станет регулярной. Это оборудование никогда не будет лишним», — подчеркнул министр.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время сделать прививку от COVID-19 жители республики могут в 12 районных муниципальных образованиях и городской поликлинике Элисты.

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