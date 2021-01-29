Кэри, США, , 11:06 — REGNUM В «королевской битве» Fortnite скоро появится эмоция Gangnam Style из одноимённого клипа южнокорейского исполнителя PSY. Об этом 29 января сообщает издание PCGamer.

https://twitter.com/FortniteKOR/status/1354915401562419200

На появление новой эмоции намекнул южнокорейский аккаунт Fortnite. Однако пока не сообщается, как скоро Gangnam Style станет доступна в игровой магазине.

Напомним, Fortnite — это популярная игра в жанре «королевской битвы» от американской студии Epic Games. Она была тепло встречена как геймерами, так и критиками.

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