Москва, , 11:16 — REGNUM В России в год рассматривается около 15 тысяч дел, связанных с заменой условного срока или домашнего ареста на заключение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 января заявил член Общественной палаты РФ, директор Центра регионального развития Константин Комков.

«Если мне не изменяет память, то в России в год рассматривается порядка 15 тысяч дел — дел о замене условного срока или домашнего ареста на заключение. Поэтому принцип тотальности для правосудия является одним из ключевых, — сказал Комков. — Принцип о неотвратимости наказаний и всеобщей ответственности. Поэтому решение суда процессуально. Был, например, случай с одним молодым юристом, который стал фигурантом скандала из-за того, что выяснилось, что он должен идти служить в армию. Вопросов нет — закон един, и его надо выполнять. И у нас нет «более равных». Если закон одинаков для всех и если тот или иной блогер настаивает на выполнении закона, то самый лучший вариант — это если он сам покажет пример соблюдения закона».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев заявил, что лица, вовлекающие несовершеннолетних в несанкционированные митинги, должны быть наказаны по всей строгости закона.