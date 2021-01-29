Ташкент, , 11:00 — REGNUM Министерство дошкольного образования Узбекистана планирует увеличить плату за детские сады на 15%. Соответствующий проект постановления опубликован на портале обсуждения проектов нормативно-правовых актов.

Плату за детские сады в Узбекистане планируют повысить с 1 апреля. Стоимость посещения дошкольных учреждений зависит от населенного пункта.

В областных центрах цены выше, чем в других населенных пунктах. Самые дорогие детские сады остаются в Ташкенте. Стоимость при размещении одного ребенка на 4−5 часа составит 38 тыс. тенге ($3,62), на девять часов — 206 тыс. тенге ($19,6).

Ранее министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков сказал, что во время обеденного перерыва в детских садах будут включать национальную и народную музыку.

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