Варшава, , 10:58 — REGNUM Ректор Варшавского медицинского университета, профессор Збигнев Гацёнг обратился к профессорско-преподавательскому составу учреждения с заявлением, что не покинет свой пост из-за скандала, который связан с проведением вакцинации от COVID-19 в его вузе. Об этом 29 января сообщает TVP Info.

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Ректор, в частности, заявил, что «стал жертвой ненависти, и обвинения в его адрес безосновательны».

«Процесс вакцинации в нашем университете в первое время вышел из-под контроля. Был слишком большой приток медработников, которые в первую очередь проходили вакцинацию, а ответственные за проведение вакцинации на местах люди не справились со своей задачей. Мне очень жаль», — заявил он.

Напомним, в начале января ряд политиков, звезд и медийных персон были привиты от COVID-19 вне очереди в Варшавском медицинском университете. Национальная программа вакцинации предусматривает, что вначале должны быть вакцинированы лишь медработники и пожилые люди. Ряд депутатов и политиков призвали ректора данного университета подать в отставку.