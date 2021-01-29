Челябинск, , 10:57 — REGNUM Рекультивацию свалки в Челябинске является уникальным в масштабах России проектом. Об этом 29 января заявила вице-премьер Виктория Абрамченко, которая находится сейчас на Южном Урале.

Она отметила, что процесс идёт по наилучшим доступным технологиям и с применением лучших экологических стандартов. Другого такого объекта пока нет в России.

«Это, действительно, уникальная рекультивация», — заявила чиновница.

Как сообщало ИА REGNUM, свалка действовала с 1949-го по 2018-й годы, то есть почти 70 лет. Её площадь достигала 74 гектара, а высота свалочных масс — почти 42 метра. Рекультивация началась в 2019-м и завершится в 2021 году.