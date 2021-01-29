Омск, , 10:56 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области подтверждено 237 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 271 человек, скончались три пациента с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 января в областном оперштабе.

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За весь период пандемии в Омской области выявили 36 887 носителей коронавируса, выздоровел 24 001 человек.

Жертвами COVID-19 стали 1075 жителей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января в Омской области выявили 166 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 273 человека.