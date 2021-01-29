Москва, , 10:54 — REGNUM Прощание с актером театра и кино, народным артистом СССР Василием Лановым пройдет в театре им. Вахтангова, дата его проведения станет известна позднее. Об этом 29 января сообщили в пресс-службе театра.

«Конечно, прощание с Василием Семеновичем, великим вахтанговцем, состоится в его родном театре, где он прослужил до конца своих дней», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

Также в театре уточнили, что дата проведения церемонии прощания и похорон будет определена позднее.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее актер Василий Лановой, у которого 2 января выявили коронавирусную инфекцию, скончался на 88-м году жизни.

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