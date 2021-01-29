Вашингтон, , 10:51 — REGNUM Энтузиаст с ником User619 смог добавить сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса в игру Soul Calibur VI. Об этом 28 января сообщило издание Kotaku.

Благодаря специальной модификации, Берни Сандерс в своём знаменитом образе (сидящий на складном стуле в маске, куртке и варежках) смог стать одним из бойцов Soul Calibur. Во время сражения политик не встаёт со своего стула, однако может призывать из воздуха различное магическое оружие.

Напомним, Soul Calibur VI — это популярная игра в жанре файтинга, выпущенная в 2018 года. Одной из особенностей проекта является возможность создавать своих собственных бойцов с уникальной внешностью.

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