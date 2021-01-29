Москва, , 10:50 — REGNUM Новую взрослую поликлинику построят в московском районе Измайлово, сообщила глава Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

По её словам, проект получил положительное заключение экспертизы. Новое здание появится в районе Измайлово, в нём будет пять этажей, а площадь составит свыше 11 тыс. кв. метров.

Согласно проекту, на подземном этаже расположатся служебно-бытовые, технические и хозяйственные помещения. В частности, предусмотрено место под медицинский архив и серверную. На первом этаже будут расположены вестибюль, аптека, стойка информации и несколько кабинетов, в том числе КТ, МРТ и УЗИ.

Этажами выше будут расположены кабинеты врачей общей практики, узких специалистов, комнаты хранения медикаментов и процедурные.

Медицинское учреждение рассчитано на 750 посещений в смену.