Челябинск, , 10:49 — REGNUM В Челябинске 24 местных жителя отданы под суд за азартные игры. Им в зависимости от степени вины вменяют их организацию, проведение и организацию преступного сообщества, сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, группировка действовала в 2018—2019 годах. Площадки для незаконных игр соучастники организовали в нежилых помещениях города. В итоге их накрыли сотрудники полиции и ФСБ.

Арест был наложен на имущество обвиняемых, на игорное оборудование и на денежные средства. Теперь граждан ждёт суд. Отметим, один из соучастников ранее уже был осуждён. Он заключил со следователями досудебное соглашение.