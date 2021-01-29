Махачкала, , 10:48 — REGNUM В Дагестане продлен режим ограничений для граждан в возрасте 65 лет и старше. Им предписано оставаться дома до 11 февраля. Указ об этом подписал накануне, 28 января, врио главы региона Сергей Меликов.

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Пожилым жителям субъекта и лицам, страдающим хроническими заболеваниями, будут выплачиваться пособия по временной нетрудоспособности, если они продолжали до пандемии работать. Ранее срок самоизоляции для этих категорий граждан был продлен до 28 января.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние недели в Дагестане отмечается улучшение эпидситуации по коронавирусу. На последнем заседании оперативного штаба Меликов даже предположил, что если в следующие две недели такая тенденция будет сохраняться, то можно будет говорить о послаблении ограничительных мер, введенных режимом самоизоляции в марте 2020 года.