Элиста, , 10:45 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки подтверждено два летальных исхода среди пациентов с COVID-19. Об этом в прямом эфире 29 января сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по РК Джангар Санджиев.

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За весь период пандемии число жертв коронавируса в Калмыкии достигло 250 человек.

ИА REGNUM сообщало, что с начала пандемии в регионе зарегистрировано 17 тыс. 345 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 15 тыс. 58 пациентов, находившиеся как на стационарном, так и на амбулаторном лечении.

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