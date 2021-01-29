Москва, , 10:45 — REGNUM В мире становится всё больше стран, планирующих открыть границы для въезда иностранных граждан, сделавших прививку от коронавируса, сообщил в Ассоциации туроператоров России.

Уже готовы пускать без специальных условий, но вакцинированных от коронавируса иностранных туристов три страны — Сейшельские острова, Исландия и Румыния. При этом необходим сертификат, подтверждающий вакцинацию и отрицательный ПЦР-тест.

Планируют открыть границы еще ряд стран. С 1 марта намерены принимать туристов с прививкой от коронавируса Кипр и Маврикий. Обсуждают условия неограниченного въезда туристов в Израиле, Греции, Испании, Эстонии, Дании, Польше, Венгрии и Бельгии.

Как сообщало ИА REGNUM, российское законодательство предусматривает добровольный характер любых медицинских манипуляций, в том числе и вакцинацию от коронавируса.

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