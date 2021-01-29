Новосибирск, , 10:44 — REGNUM Каток перед Новосибирским государственным академическим театром оперы и балета завтра, 30 января, работает последний день. Об этом сообщает муниципальное автономное учреждение «Стадион».

Напомним, что главный каток Новосибирска открыли 18 декабря 2020 года. Его пикантную форму обсуждали не только местные, но и федеральные СМИ.

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Как сообщили в мэрии города, за полтора месяца его посетили более 50 тысяч человек.

В субботу, 30 января, каток будет работать в штатном режиме — с 11:00 до 22:00, технический перерыв — с 16:00 до 17:00. Демонтаж модульных раздевалок и сбор оборудования начнутся 31 января. В этот же день будет организован демонтаж главной ёлки.

При этом каток в Нарымском сквере будет работать до конца февраля, продление возможно при благоприятных погодных условиях.