Оренбург, , 10:44 — REGNUM В Оренбурге во факту злоупотребления должностными обязанностями чиновниками мэрии возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по региону.

По версии следствия, должностные лица городского управления строительства и дорожного хозяйства (УСДХ) и МБУ «Управление капитального строительства» с 31 июля по 30 декабря 2020 года заключили контракт с ООО «Компания «Орьтехцентр» на выполнение работ по ремонту участка дорожного полотна на проспекте Победы. При этом чиновники знали о том, что ранее организация ремонтировала дорогу, и гарантийный срок отношении верхнего слоя покрытия истекает 31 августа 2021 года, а в отношении камня бортового — 31 августа 2022 года.

В результате в рамках нового контракта ООО «Компания «Орьтехцентр» необоснованно произведены работы, в отношении которых у этой же организации имелись гарантийные обязательства в рамках исполнения муниципального контракта. По данным СУ СКР по Оренбуржью, объем незаконно израсходованных средств из бюджета города составил не менее 8,5 млн рублей.