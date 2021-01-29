Ташкент, , 10:36 — REGNUM Сотрудники государственного таможенного комитета Узбекистана пресекли контрабанду драгоценных камней и древней золотой монеты, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой и таможенного аудита задержали пять человек с поличным во время сделки. В одной из квартир Чиланзарского района Ташкента изъято 2,531 кг изумрудов стоимостью $500 тыс. и золотая монета.

Эксперты выяснили, что древняя золотая монета отчеканена в Кушанском царстве в третьем веке нашей эры. Её стоимость оценивается в $10 тыс.

В кошельке у одного из задержанных обнаружено три бриллианта. Общая стоимость контрабандных товаров оценивается в 16,818 млрд сумов ($1,6 млн) .

Читайте также: Таможенники в Узбекистане пресекли контрабанду лекарств на $40 тыс